Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürprizi

Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere, taraftarı oldukları Beşiktaş takımının imzalı formaları hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "evde eğitim" uygulamasından yararlanan engelli öğrenciler 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı'nın fanatik Beşiktaş taraftarı olduklarını öğrenen müdürlük yetkilileri, öğrencileri sevindirmek için çalışma yaptı.