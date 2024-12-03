Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürprizi

        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere, taraftarı oldukları Beşiktaş takımının imzalı formaları hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürprizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere, taraftarı oldukları Beşiktaş takımının imzalı formaları hediye edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "evde eğitim" uygulamasından yararlanan engelli öğrenciler 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı'nın fanatik Beşiktaş taraftarı olduklarını öğrenen müdürlük yetkilileri, öğrencileri sevindirmek için çalışma yaptı.

        Beşiktaş Spor Kulübü'yle iletişime geçen yetkililerin temin ettikleri imzalı formalar, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

        Doğuştan kas hastası olan öğrenciler, imzalı Beşiktaş formalarını görünce mutluluk yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencileri her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz çeşitli nedenlerle okula devam edemese de biz onları evde eğitim vererek destekliyoruz. Bu tür sosyal projelerle de yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
        Bolu'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bolu'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı