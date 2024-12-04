Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.U. idaresindeki 31 PB 254 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Güzergahtaki trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.
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