Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.U. idaresindeki 31 PB 254 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

        Güzergahtaki trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'

        Benzer Haberler

        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürpr...
        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürpr...
        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi