Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

        Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

        Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuk...
        Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuk...
        Kartalkaya'ya kar yağdı
        Kartalkaya'ya kar yağdı
        DEAŞ yalanıyla 500 bin TL dolandırdılar
        DEAŞ yalanıyla 500 bin TL dolandırdılar
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı
        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürpr...
        Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere imzalı Beşiktaş forması sürpr...
        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı