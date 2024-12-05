Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Güveytepe köyünde tarlada çalışan Gürcistan uyruklu A.B (32) ile arkadaşı M.T. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, A.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli M.T'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayağı Bolu'da yapılacak
        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayağı Bolu'da yapılacak
        Bolu Valisi Aydın'dan Mudurnu'ya ziyaret
        Bolu Valisi Aydın'dan Mudurnu'ya ziyaret
        Mengen'de aşçı adaylarına "İlham Veren Hikayeler" etkinliği düzenlendi
        Mengen'de aşçı adaylarına "İlham Veren Hikayeler" etkinliği düzenlendi
        Bolu'da seyir halindeki tır yandı
        Bolu'da seyir halindeki tır yandı
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı
        Makaslama yapıp, yolu kapatan TIR'a otomobil çarptı
        Makaslama yapıp, yolu kapatan TIR'a otomobil çarptı