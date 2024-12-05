Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan anneler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Dörtdivan'da tekstil fabrikasında çalışan annelere, uzman ekipler tarafından bilgi verildi. - Yeniçağa'da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi Yeniçağa Gençlik Merkezi ile Yeniçağa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. İlçedeki okulları ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilere bilgi verdi.