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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitmen ve yazar Gürkan Kap, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:59
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitmen ve yazar Gürkan Kap, öğrencilerle bir araya geldi.

        Mengen Belediyesi'nin misafiri olan Kap, Yazarlık Atölyesi kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini anlattı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, yaptığı açıklamada, çocukların dijital dünya ve teknolojinin nimetlerinden faydalandığını belirterek, "Bu sürecin dijital bağımlılığa dönüşmemesi için hem bizlere hem de velilerimize çok iş düşüyor. Özgün ve çocukları eğlendiren sunumuyla Gürkan Kap, bu faaliyetimize kıymetli bir katkı sağladı." dedi.

        Kap da dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, proje kapsamında ziyaret ettikleri 34. ilin Bolu olduğunu bildirdi.

        Geçen eğitim döneminde 8 il ve 16 ilçede öğrencilerle buluştuğunu aktaran Kap, "Yeni dönemde daha yaygın bir faaliyetle 14 il ve 24 ilçede, 7 bin 153 öğrenciye ulaştım. Yazarların, günümüz koşularında çocukların hayatında rol model olması gerekiyor. Daha birçok il ve ilçede çocuklarla buluşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        -Hayatını kaybeden öğretmenler anıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden öğretmenler, kabirleri başında anıldı.

        Türkbeyli Mahallesi, Beşler Mahallesi ve Kuzgöl köyünü ziyaret eden emekli öğretmenler, hayatını kaybeden meslektaşları için kabirleri başında dua etti.

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