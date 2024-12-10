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        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:48
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        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Köroğlu Mahallesi İkbal Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, apartman boşluğundaki tahta parçalarının yandığını tespit etti. İtfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Bu arada evlerinden çıkan bazı apartman sakinleri, çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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