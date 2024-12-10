Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köroğlu Mahallesi İkbal Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, apartman boşluğundaki tahta parçalarının yandığını tespit etti. İtfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Bu arada evlerinden çıkan bazı apartman sakinleri, çalışmaların tamamlanmasını bekledi.
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