Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda seyreden M.A.E. idaresindeki 14 EV 311 plakalı kamyonet, elektrikli motosikletiyle yolun karşısına geçen Esma Kaba'ya (40) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Kaba, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.A.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ

        Benzer Haberler

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı
        Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı
        Bolu'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı
        Bolu'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı
        Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Koşarak karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; kaza kamerada
        Koşarak karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; kaza kamerada