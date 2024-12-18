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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:08
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        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aşağısoku Mahallesi Mert Sokak'ta A.S. ait 14 BL 799 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenlye yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Yangın, otomobilde hasara neden oldu.

        - Evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kovucak köyü Bürüncek Mahallesi'nde Durhan A'ya ait tek katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısü sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki ardiyeye sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evin çatı katında ve ardiyede hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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