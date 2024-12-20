Bolu'da devrilen servis midibüsündeki 9 kişi yaralandı
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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