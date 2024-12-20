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        GÜNCELLEME - Bolu'da devrilen servis midibüsündeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:34
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        GÜNCELLEME - Bolu'da devrilen servis midibüsündeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Husnia Mawlawi Z. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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