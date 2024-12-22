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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:33
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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nazım E. yönetimindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde Burak A. yönetimindeki 41 AES 173 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, araçlardaki yolculardan Muhammet Ali Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücüler ile yolculardan G.A. ve A.P.A. Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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