Bolu'daki "antik stadion" arkeopark olacak

Bolu'da, kazı çalışmaları tamamlanan Roma dönemine ait "antik stadion"un arkeopark olması için proje hazırlanacak.

Bolu Müze Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Büyükcami Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan stadyum için 21 Temmuz 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütür ve Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Arkeoloji Müzesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sona erdi.

Roma dönemine ait alanın ilerleyen günlerde bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Gürsoy, "Yakın zamanda bir projelendirmeyle birlikte arkeopark planımız var. Buranın cazibe merkezi haline geleceği bir proje planlıyoruz. İlde bulunan diğer tarihi alanlarla ilgili çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gürsoy, turistlerin bölgeyi tanıması için "stadion" alanında bazı çalışmalar yapacaklarını aktararak, "Burada özellikle bir arkeopark yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Mimarlar Odası ile görüşme yapacağız. Bakanlığımız bünyesindeki mimarlar da çalışacak. Buranın daha cazip hale gelmesi için neler yapılacağına bakacağız." ifadesini kullandı.