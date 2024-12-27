Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı yapıldı

        Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da polis ekiplerince kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği silahlı ve kar maskeli 3 kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya girdi.

        Kendilerine direnen kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular, altınları çantaya koyarak uzaklaştı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Polis ekipleri ayrıca, kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklar ile kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda tedbir aldı.

        Bindikleri otomobille kaçan soyguncuları sivil ve resmi ekipler takibe aldı.

        Polis ekipleri, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine kaçmaya çalışan şüphelileri, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladı.

        Araçtan indirilen şüphelilerin ekip otosuna bindirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı
        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı
        Arda Güler, baba ocağı Bolu'da
        Arda Güler, baba ocağı Bolu'da
        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Down sendromlu genç, mavi kuşağa yükseldiği karatede madalya kovalıyor
        Down sendromlu genç, mavi kuşağa yükseldiği karatede madalya kovalıyor
        Kayınpederinden kalan dükkanda mutfak eşyalarına yeniden hayat veriyor
        Kayınpederinden kalan dükkanda mutfak eşyalarına yeniden hayat veriyor
        Bolu'daki "antik stadion" arkeopark olacak
        Bolu'daki "antik stadion" arkeopark olacak