Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı yapıldı

Polis ekipleri ayrıca, kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklar ile kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda tedbir aldı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Senaryo gereği silahlı ve kar maskeli 3 kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya girdi.

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