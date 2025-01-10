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        Bolu Valisi Aydın'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:37
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        Bolu Valisi Aydın'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aydın, mesajında, görev yaptıkları her bölgede kamu hizmetlerinin adil, etkin ve uyum içerisinde sunulmasını sağlayan ve her koşulda vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üreten mülki idare amirlerinin, kadim devlet yönetiminin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

        İdarecilerin halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancıyla hareket ettiğini ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını rehber edindiğini kaydeden Aydın, mülki idare amirlerinin Türkiye'nin her köşesinde, çözüm odaklı yaklaşımları ve hizmet anlayışlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini daha da artırmak için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

        Vali Aydın, mesajında, "Görevi başında şehadete eren ve ebediyete intikal eden idarecilerimizi rahmetle anıyor, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi için cesaret, azim ve kararlılıkla çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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