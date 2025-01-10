Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneğini ziyaret etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Aydın, gazetecilik mesleğinin önemine değinerek, yerel basının toplumsal bilinci artırmadaki rolünü takdir etti.

Ziyarette, gazetecilerin görüş ve talepleri de dinlenildi.

Dernek Başkanı Emin Gürbüz de Vali Aydın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den gazetecilere ziyaret

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 10 Ocak Çalışan Gazetecilere günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile basın mensuplarıyla buluştu.

Cimnastik alanında Bolu'nun başarılarından bahseden Çelen, bunların duyurulması ve kamuoyuyla paylaşılmasında basın mensuplarının her zaman kendilerine destek olduğunu belirtti.

- Yeşilay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Yeşilay Bolu Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazetecilere günü dolayısıyla Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneğini ziyaret etti.

Şube başkanı Bayram Erden ve Yeşilay gönüllüleri, basın mensuplarının gününü kutladı.

Erden, gazetecilerin Yeşilay başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının topluma duyurulması için önemli görev üstlendiğini belirtti.