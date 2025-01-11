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        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı genleri taşıyorlar. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:30
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        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı genleri taşıyorlar. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz." dedi.

        Partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, millete hizmet ederken, birilerinin, ayaklarına pranga vurmaya çalışarak hedeflerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

        CHP'nin halinin ortada olduğunu belirten Şahin, "CHP'nin hali içler acısı durumda. Bakıyorsunuz bir gün biri çıkıyor kart gösteriyor. Biri çıkıyor 'pışık' diyor. Gerçekten de samimiyetten, ciddiyetten uzak tabloyla sahte yüzlerle karşı karşıyayız. Adeta müsamere oyuncusu gibi davranıyorlar ama maalesef bu müsamere oyununda bolca inancımıza, değerlerimize, milletimize hakaretler de sergiliyorlar." diye konuştu.

        Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

        "Bir gün bakıyorsunuz Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılınmasından rahatsız olduğunu diline doluyor. Bir gün de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasından rahatsız oluyor. Milletimizin önem verdiği ne kadar kutsalı varsa bunlar bu kutsallarımızla bu değerlerimizle savaşmaya, hakaret etmeye devam ediyorlar.

        İşte bir diğer örneği de maalesef Bolu'da. Biz ensar olma bilinciyle Suriyeli kardeşlerimize, kimliğini, inancını ayırt etmeksizin kapımızı, gönlümüzü açmışken ırkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı tavırlarını hoyratça sergilediğine şahit oluyoruz. Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı genleri taşıyorlar. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz."

        - "Filistinli kardeşlerimizin temsilcisi olmaya devam edeceğiz"

        Sorumluluk ve vazifelerinin yalnızca kendi şehirlerinde ve ülkede sınırlı olmadığını, Türkiye'nin büyük bir gönül coğrafyasına hitap ettiğini vurgulayan Şahin, "Bunu her platformda ortaya koymuş olduğumuz hassasiyetlerimizle 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyerek ifade ediyoruz. İnşallah bu tutarlı ve insani dış politikamızı her platformda sürdürmeye, mazlumların sesi, Filistinli kardeşlerimizin temsilcisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şahin, ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldıklarının altını çizerek, "Zalim İsrail devletiyle ticaretimizi durdurduk. Filistin'e 85 bin tondan fazla yardımın ulaştırılmasını sağladık. Her platformda zalim İsrail devletine silah teminine engel olmak amacıyla mücadelemizi sürdürdük. İnşallah başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip 'nehirden denize özgür Filistin' için hep birlikte her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah Filistin de Kudüs de özgürlüğüne kavuşacak, işgalcilerden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

        - "İlerlememizi içine sindiremeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız"

        Savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardıklarını aktaran Şahin, "Artık silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda bütün ezberleri bozan, bütün paradigmaları yıkan, dünyada söz sahibi olan bir ülke konumundayız. Savunma sanayisi ürünlerini, havacılık sanayi ürünlerini 185 ülkeye ihraç eden bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

        Şahin, Türkiye'nin kendi elektrikli yerli otomobiline sahip olduğuna işaret ederek, "Geride bıraktığımız zaman zarfında 47 bin satış rakamına ulaşan Togg, piyasada liderliği ele geçirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu." dedi.

        Bu alanlardaki ilerlemelerini içine sindiremeyen bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını belirten Şahin, onlar ne derse desin, ne yaparsa yapsın kendi işlerine baktıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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