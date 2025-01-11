AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı genleri taşıyorlar. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz." dedi.

Partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, millete hizmet ederken, birilerinin, ayaklarına pranga vurmaya çalışarak hedeflerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

CHP'nin halinin ortada olduğunu belirten Şahin, "CHP'nin hali içler acısı durumda. Bakıyorsunuz bir gün biri çıkıyor kart gösteriyor. Biri çıkıyor 'pışık' diyor. Gerçekten de samimiyetten, ciddiyetten uzak tabloyla sahte yüzlerle karşı karşıyayız. Adeta müsamere oyuncusu gibi davranıyorlar ama maalesef bu müsamere oyununda bolca inancımıza, değerlerimize, milletimize hakaretler de sergiliyorlar." diye konuştu.

Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bir gün bakıyorsunuz Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılınmasından rahatsız olduğunu diline doluyor. Bir gün de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasından rahatsız oluyor. Milletimizin önem verdiği ne kadar kutsalı varsa bunlar bu kutsallarımızla bu değerlerimizle savaşmaya, hakaret etmeye devam ediyorlar.

İşte bir diğer örneği de maalesef Bolu'da. Biz ensar olma bilinciyle Suriyeli kardeşlerimize, kimliğini, inancını ayırt etmeksizin kapımızı, gönlümüzü açmışken ırkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı tavırlarını hoyratça sergilediğine şahit oluyoruz. Suriye'deki zulmün, 61 yıllık Baas rejiminin, Esed ailesinin zulmünün sona ermesinden herkes mutlu oldu ama bir tek CHP bundan rahatsız oldu. Neden rahatsız oldu? Çünkü aralarında genetik benzerlik var. Aynı genleri taşıyorlar. Aynı tek tipçi, aynı dayatmacı zihniyette oldukları için neredeyse Esed'in, Baas rejiminin arkasından ağıt yaktıklarını görüyoruz."