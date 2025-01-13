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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:15
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı sürüyor.

        Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki bölgede iki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

        Konaklamak ve günübirlik tatil için Kartalkaya'yı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

        Hem profesyonel hem de amatör kayakçılar için uygun pistlere sahip merkez, doğal güzellikleri ve temiz havası dolayısıyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

        Bu arada Kartalkaya’daki oteller, yarıyıl tatili öncesi yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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