Göynük'te orman yangınları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, vatandaşlara orman yangınları için düzenlenen orman yangınları gönüllüsü programlarına ve eğitimlere katılma çağrısı yapıldı.

Olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin anlatıldığı toplantıda, anız ve piknik ateşi yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormanlık alanlara atılmaması, bu tür girişimlerde bulunanların uyarılması istendi.

Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk'ün başkanlığında düzenlenen ve işletme şefleri, muhafaza memurları, köy muhtarı ile vatandaşların katıldığı toplantıda, ormanların korunması ve orman yangınlarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürpınar Orman İşletme Şefliği dahilindeki Gürpınar köyünde olası orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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