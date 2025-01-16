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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Valiliği, 2025 yılı için belirlenen toplantı, yürüyüş ve eylem noktalarının bilgilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:47
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        Bolu Valiliği, 2025 yılı için belirlenen toplantı, yürüyüş ve eylem noktalarının bilgilerini paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şehir genelindeki toplantı, yürüyüş ve gösteri güzergahlarının belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, Bolu il merkezi polis sorumluluk bölgesinde yer alan meydan, cadde ve sokak isimlerindeki değişikler nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüş yerlerinin düzenlenmesinin uygun olduğu belirtildi.

        Açıklamada, il merkezinde belirlenen 6 toplantı, yürüyüş ve eylem noktası ile Karacasu beldesindeki güzergahların krokileri de yayınlandı.

        - Yeniçağa'da ebru sanatı tanıtıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerine ebru sanatı tanıtıldı.

        Yeniçağa Gençlik Merkezi tarafından öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarını öğrenmesi için etkinlik düzenlendi.

        Yaşar Çelik İlkokulunun çok amaçlı salonunda gerçekleşen etkinliğe, 83 ilkokul ve 20 lise öğrencisi katıldı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, gençlik merkezi görevlilerinin eşliğinde ebru yapmayı öğrendi.

        - Gerede'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda getirilen kan bağış aracına gelenler, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

        Etkinlik kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Gerede Kaymakamı Fatih Kaya da kan bağışında bulundu.

        Kaymakam Kaya, ilçe halkını kampanyaya destek olmaya davet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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