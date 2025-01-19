Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor

Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.

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