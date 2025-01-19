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        Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor

        Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:06
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        Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor
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        Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sömestirde tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

        Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.

        Yoğunluk nedeniyle taşıt parkının dolduğu Gölcük'te, bazı ziyaretçiler araçlarını yol üzerinde bırakıp tabiat parkına giriyor.

        Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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