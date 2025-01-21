Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı
        ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı.

        Görgü tanığı Barış Salgür, AA muhabirine, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

        Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

        Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

        Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

        - "Yataklarla insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştık"

        Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

        İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

        Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (11)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (11)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (10)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (10)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (8)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (8)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (7)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (7)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (5)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (5)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (4)
        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (4)