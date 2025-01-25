Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan otelin elektrikçisi suçlamaları reddetti:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan zanlılardan işletmenin elektrikçisi Hüseyin Özer, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan Özer'in jandarmada verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de iki yıldan beri sezonluk olarak görev yaptığını, işletme sahiplerine ait farklı firmalarda ise 1991'den beri çalıştığını anlattı.

Özer, yangınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin tesiste iki merdiven bulunduğunu ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktararak, "Otelimizde yangın detektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında orada olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

20 Ocak Pazartesi 21.30 sularında otelden çıkıp Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini belirten Özer, daha sonra otelde bulunan M.D. isimli ekip arkadaşına durumu bildirip acil müdahale etmelerini söylediğini kaydetti.

Özer, ekip arkadaşlarından B.Ö'nün de arayıp yangını haber vermesinin ardından bilgi işlem sorumlusu A.T. ile 03.50 sularında otele doğru yola çıktıklarını, saat 04.30 civarı bölgeye vardıklarında otelin komple yandığını gördüklerinden bahsetti.

Dumandan etkilendiği için içeriye giremediğini ve dışarda arkadaşlarına yardım ettiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olayla ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."