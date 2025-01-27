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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin denetim firması yetkilisi gözaltına alındı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:29
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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin denetim firması yetkilisi gözaltına alındı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

        Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

        Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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