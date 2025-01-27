Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Demir'in ifadesine ulaşıldı:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayarak "Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu, bunun üzerine konuyu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e ilettiğini söyledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Demir'in, savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı.

Müdür olarak çalıştığı Gazelle Otel'de sorumluluk alanlarının otel ön büro ve satışlarla sınırlı olduğunu, sorumluluk alanı üzerindeki iki kişinin otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürü Emir Aras olduğunu anlatan Demir, Grand Kartal Otel'de çalışan idareci ve personeli kısmen bildiğini belirtti.

Gazelle Otel'in iş güvenliği uzmanının bulunduğunu ancak Grand Kartal Otel'in olup olmadığını bilmediğini öne süren Demir, 2024 Aralık sonlarına doğru Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisine arayıp "Belediyeye verdiğimiz bir evrak var, bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"(Özdemir) 'Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda 'Konunun içeriğine vakıf değilim ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' dedim. Sedat Gülener de bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana 'Konuyu öğrenelim yardımcı olurum.' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir.