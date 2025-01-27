Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli'den "yangına ilişkin açıklamalarım çarpıtıldı" açıklaması:

        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası herhangi bir amirinin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan soruya verdiği cevabın çarpıtıldığını, adli mercilere başvuru hakkını kullanacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli'den "yangına ilişkin açıklamalarım çarpıtıldı" açıklaması:
        ABONE OL

        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası herhangi bir amirinin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan soruya verdiği cevabın çarpıtıldığını, adli mercilere başvuru hakkını kullanacağını ifade etti.

        Köstereli, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan elim yangın olayı sonrası telefonla aranmak suretiyle sorulan soruya verdiği cevabın, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya ortamında maksadını aşacak şekilde çarpıtılarak ve bağlamından koparılarak yer alması üzerine açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

        Kartalkaya'daki yanan otelle ilgili olarak idarecisi olduğu İl Özel İdaresince 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için o tarihte yangın raporunun alınıp alınmadığının kendisine sorulduğunu aktaran Köstereli, şöyle devam etti:

        "Hassas olan bu konunun doğru anlaşılması adına şirket vasfının limited şirketten anonim şirket şekline dönüşmesi durumunda iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin amir hükümleri çerçevesinde sadece ruhsat bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini, bu gibi durumlarda yangın raporu ve diğer belgelerin tekrar istenmediğini belirttim. Akabinde denetleme yetkisiyle alakalı olarak sorulan sorular üzerine de İl Özel İdaresinin yangın yönetmeliği gereklilikleri konusunda denetleme yetkisinin ve buna ait teşkilatının olmadığını, bu konuyla alakalı yanıtların ilgili mevzuatta aranması gerektiğini dile getirdim."

        Köstereli, adli ve idari makamlarca kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü anımsatarak, "Böylesine üzüntülü bir zamanda, herhangi bir amirimin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan bir soruya verdiğim cevabımın bağlamından koparılarak, herhangi bir kurum ve kuruluşu hedef göstermek şeklinde yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (3)
        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (3)
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'd...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'd...
        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (2)
        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (2)
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin denetim firması yetkilisi gözaltına...
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin denetim firması yetkilisi gözaltına...
        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış
        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı (7)
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı (7)