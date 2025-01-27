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        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış

        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangının, kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:55
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        Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış
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        BOLU’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangının, kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi.

        Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yangın çıktı. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

        Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı.

        Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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