Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti

Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile eşi Habibe Güner ve dünürleri Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi.

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