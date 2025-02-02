Bolu'da Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.
Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Çevresindeki doğal güzellikleriyle ön plana çıkan gölet, havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.