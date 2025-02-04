Kartalkaya'daki otel yangınına müdahale eden itfaiyecilere hizmet şeref belgesi verildi

Bolu Belediyesince Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına müdahale eden itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verildi.

İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve tüm Boluluların, insan hayatını kurtarmak için cansiperane çalışan itfaiyecilerin yanında ve arkalarında olduğunu söyledi.

Özcan, yangında aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Bu yangın felaketine ilk müdahale eden Bolu İtfaiyesiydi. Arkadaşlarımız normal otomobilin bile gecenin saat 3'ünde o buzda, ayazda 1 saatte çıkamayacağı mesafeyi 45 dakika gibi sürede, o kadar ton suyla yüklü olarak çıkmayı başardılar. İtfaiyecilerimizi canıyürekten kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Meclisinin dünkü toplantısında 2024'te Göynük'te çıkan orman yangını ile 21 Ocak'ta Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına müdahale eden itfaiyecilere, CHP'li, AK Parti'li, MHP'li üyelerin oy birliğiyle birer maaş ikramiye verme kararı aldıklarını dile getiren Özcan, soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın en kısa zamanda aralarına döneceğinden şüphesinin olmadığını kaydetti.

Bolu halkının kendilerine olan minnettarlığını göstermek için itfaiye personeline hizmet şeref belgesi vereceklerini belirten Özcan, "Bu şu demek; yanınızdayız, arkanızdayız. Bundan sonraki süreçte de sizi ve ailenizi yalnız bırakmayacağız. Kimseye de hakkınızı yedirtmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Özcan, konuşmasının ardından Gülener, Coşkun ve Acar'ın eşleri ile görevlerine devam eden itfaiye personeline belgelerini takdim etti.