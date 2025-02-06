Bolu'da ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bolu'da, ambulansla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Bolu'da, ambulansla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık Mahallesi Hekim Sokak'ta İlhan Ç. idaresindeki 14 BL 711 plakalı otomobil, karlı yolda kayarak, Kadir B. idaresindeki 14 AC 924 plakalı ambulans ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Bünyamin Ş., Hayriye K. ve Meryem Ç. yaralandı.
Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
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