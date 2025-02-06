Geosis Boluspor- Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Geosis Boluspor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. Yine akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bolu deplasmanına çok yoğun bir fikstürde ve zorlu hava şartlarında korkarak geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın korktukları gibi gitmediğini ifade eden Buruk, "Stad atmosferi, stadın zemini temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti. İki takım da oyun içerisinde oynamaya çalıştı. Boluspor'u da tebrik etmek istiyorum. Onlar da maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar. Bizi çok zorladıkları bölümler oldu ama ikinci yarı özellikle üçüncü golü bulduktan sonra bizim için çok daha rahat bir maç geçti." diye konuştu.

Buruk, ilk yarı 3'lü savunma oynadıklarını ikinci yarı ise 4'lü savunmaya döndüklerini aktararak, "Burada tabii ki çok fazla eksiğimiz ve dinlendirdiğimiz, bu süreçte. Bu ay bizim için çok önemli, çok kritik. Bu süreçte de dinlendirdiğimiz oyuncular da vardı. Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik. Özellikle genç oyuncularımızın performanslarını görmüş olduk. İyi yanıt aldık. Yeni transferlerimizin performansından çok iyi yanıt aldık. Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. Yine akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu." ifadesini kullandı.

Sakatlıkları bulunan ve dinlendirmek istedikleri bazı oyuncuları Bolu'ya getirmediklerini ifade eden Buruk, "Barış'ı aslında biraz koruduk. Son maçta da kulübeye almıştık. Oyunun son bölümünde kullandık. Ama bugün de dinlendirmek istedik. Hafta sonu zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Yine onun tam olarak bir sonraki maça hazır olacağını düşünüyoruz. Yunus'un ağrıları var. Gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs'da takım veya bireysel antrenmanlara başlamadı. Bu hafta sonu için olmayacağını düşünüyoruz. Kerem Demirbay'ın tekrar antrenmana başlayacağını yarından itibaren söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Buruk, Boluspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Rolland Sallai ile Victor Osimhen'in durumları hakkında ise "Sallai için de dünkü antrenmanda biraz kasığında ağrı vardı. Çok önemli büyük bir sakatlık değil. Ama ağrısı olduğu için buraya getirmedik ve yarın kontrol edeceğiz. Belki cumartesi günü tam durumuna bakıp hafta sonu için karar vereceğiz. Osimhen'i de dinlendirdik. Yani o da çok maç oynadı ve yüksek şiddette, üzerine de çok yük bindi. Burası zor bir deplasman. Yani otobüste gelmek, yine stat zemini biraz korkutuyordu. Korktuğumuz gibi olmadı. Bu yüzden onu da buraya getirmedik." diye konuştu. - "Avrupa listemiz net değil" UEFA oyuncu listesi ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler veren Buruk, şunları söyledi: "Şimdi tabii ki transferlerin sonlanmasını bekliyorduk. Bugün maç günü olduğu için biraz da yoğunduk. Şimdi ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. Burada çok zorlanacağız. Neden zorlanacağız? 3 oyuncu sokabiliyorsunuz. İsterseniz 5 oyuncu çıkartın yine de 3 oyuncu sokabiliyorsunuz. Bu zor bir şey. Geçen de söylemiştim çok mantıklı bir şey değil aslında bazı takımlar için. Çünkü özellikle sakatlık için bence ekstra bir hak verebilirlerdi. Çünkü büyük bir sakatlık yaşadık Icardi'de. Bunun için ekstra bir hak kulüplere verebilirlerdi büyük sakatlıklar için. Ama maalesef bunu alamıyoruz." Bu durumu yeni transfer olacak oyuncuların birçoğuna da söylediklerini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa listemiz net değil. Bizim için tabii ki Türkiye Ligi çok önemli. Türkiye Ligi'ne çok önem veriyoruz. Avrupa'yı da oynayacağız. Orası da bizim için önemli, değerli. Orada da hedeflerimiz var. Ama bu akşam onunla ilgili tam kararımızı vereceğiz. Gelecek transferler, önümüzdeki maç, biliyorsunuz 3 tane de sarı kart cezalı oyuncumuz var. Orada kadro yapımı için, ondan sonraki turlar için bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bu akşam bu kararı vereceğiz. Ayrıca Sallai var. İlk yarıda transfer ettiğimiz. Ama bu listenin dışındaydı. O da bu listeye aday oyuncularından biriydi. Bununla ilgili karar vereceğiz. Lemina'nın da tam durumunu bilmiyoruz. Açıkçası doktorumuzla konuştuğumuzda onun da birkaç gün ekstra hem fizyolarla hem atletik performans ekibiyle çalıştıktan sonra yavaş yavaş takıma adapte olması gerekiyor. Çünkü 6 haftadır o da maç oynamıyor. Yaklaşık 8-10 gündür takım antrenmanı yapmıyor. Bireysel antrenmanlar yaptı. Yani fiziksel olarak onun da durumunu değerlendirip ona göre karar vereceğiz."