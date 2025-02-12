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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

        Bolu'da, kent merkezi ve D-100 kara yolu güzergahında kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:33
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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Bolu'da, kent merkezi ve D-100 kara yolu güzergahında kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde kar etkili olmaya başladı.

        Yoğun şekilde devam eden yağışla yeşil alanlar ve araçların üzerleri kısa sürede beyaza büründü.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışı D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler kesimlerinde etkisini gösteriyor.

        Bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ve zincir kullanmaları yönünde uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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