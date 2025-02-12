Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ve zincir kullanmaları yönünde uyarıyor.

Yoğun şekilde devam eden yağışla yeşil alanlar ve araçların üzerleri kısa sürede beyaza büründü.

Bolu'da, kent merkezi ve D-100 kara yolu güzergahında kar yağışı etkili oluyor.

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