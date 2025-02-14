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        Bolu'da devrilen midibüsteki 22 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:58
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        Bolu'da devrilen midibüsteki 22 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

        Göynük'ten Bolu istikametine seyreden H.S. idaresindeki midibüs, Mudurnu Uzunçam köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

        İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile midibüsteki 21 kişi yaralandı.

        Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılardan bazılarının tedavisi olay yerinde yapılırken, bazıları hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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