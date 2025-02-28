Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da akredite arama kurtarma derneklerine armaları verildi

        Bolu'da AFAD tarafından akredite edilen 184 arama kurtarma üyesine Kentsel Arama Kurtarma armaları takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da akredite arama kurtarma derneklerine armaları verildi
        ABONE OL

        Bolu'da AFAD tarafından akredite edilen 184 arama kurtarma üyesine Kentsel Arama Kurtarma armaları takdim edildi.

        Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan AFAD İl Müdürü Ümit Doğan, AFAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Bolu'da 6 arama kurtarma derneğinin AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavlarını başarıyla geçtiğini aktaran Doğan, bu derneklerin üyelerinin kentsel arama kurtarma alanında sertifika aldığını kaydetti.

        Doğan, ilde faaliyet gösteren 2 derneğin ise akreditasyon işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Bolu İHH, Bolu Adalet Teşkilatı Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUB, Bolu Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, Bolu Arama Kurtarma Ekibi ile Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği üyesi 184 kişiye armaları protokol üyeleri tarafından takıldı.

        Törene, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, akredite derneklerin üyeleri ve AFAD personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Bolu'da öğrencilerden büyüklerine videolu "sigarayı bırakma" mesajı
        Bolu'da öğrencilerden büyüklerine videolu "sigarayı bırakma" mesajı
        Bolu'da iftar sofraları kurulacak
        Bolu'da iftar sofraları kurulacak
        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis ve para cezası
        Bolu'da araç satışında dolandırıcılık yapan 3 sanığa hapis ve para cezası
        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına...
        Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına...
        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası
        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası