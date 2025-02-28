Bolu'da akredite arama kurtarma derneklerine armaları verildi

Konuşmaların ardından Bolu İHH, Bolu Adalet Teşkilatı Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUB, Bolu Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, Bolu Arama Kurtarma Ekibi ile Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği üyesi 184 kişiye armaları protokol üyeleri tarafından takıldı.

Doğan, ilde faaliyet gösteren 2 derneğin ise akreditasyon işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Bolu'da 6 arama kurtarma derneğinin AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavlarını başarıyla geçtiğini aktaran Doğan, bu derneklerin üyelerinin kentsel arama kurtarma alanında sertifika aldığını kaydetti.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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