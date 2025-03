Göynük'ün geleneksel iftar sofraları, misafirlere yöresel zenginliği yaşatıyor

ZAFER GÖDER/ELİF SARIHAN - Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Bolu'nun Göynük ilçesinde Osmanlı'nın izlerini taşıyan konak ve evlerde hazırlanan geleneksel iftar sofraları, ramazanın manevi atmosferinde tarihi ve doğayı teneffüs eden misafirlerine yöresel lezzetleri de sunuyor.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakların yanı sıra Akşemseddin Türbesi ile kültür, tarih ve dini turizmde ön plana çıkan Göynük, barındırdığı göller ve doğasıyla da ilgi görüyor. Sosyal hayat ve günlük yaşamda Osmanlı geleneklerinin sürdürüldüğü ilçe, ramazanda kurulan geleneksel iftar sofralarıyla tarihi kimliğini yaşatıyor.

İlçe sakinlerinin misafirlerine verdiği önemi ve değeri göstermek için 11 çeşit yemek ve içeceğin servis edildiği iftar sofrasında, yöreye ait peynirlerin de bulunduğu kahvaltılıkla başlayan sunumda, düğün çorbası, et yemeği, etli bamya, etli sarma, su böreği, nohutlu pilav, yöresel şerbetli ve sütlü tatlılar ile hoşaf servis ediliyor.

Bakır sahanlarda ve belirli sırayla ikram edilen yemeklerden tadan ramazan sofralarının misafirleri, Göynük'ün tüm güzelliklerini bir arada yaşamanın memnuniyetiyle ilçeden ayrılıyor.

- "Yöresel menümüz belirli sıraya göre servis ediliyor"

Belediye Başkanı Ali Oral, AA muhabirine, tarihi dokuyu her yönüyle korumaya devam ettikleri Göynük'ün, Osmanlı'dan bugüne manevi değerlerini ve geleneklerini yaşattığını söyledi.

İftar sofralarının da bu geleneğin önemli parçası olduğunu aktaran Oral, "Yöresel menümüz belirli sıraya göre servis ediliyor ve nesilden nesle aktarılıyor. Göynük, sadece yemekleriyle değil, tarihi dokusuyla da büyüleyici bir şehir." dedi.

Oral, tarihi doku, Osmanlı'dan kalan eserler ve günlük yaşam tarzıyla da Osmanlı geleneklerinin devam ettirildiğini belirterek, "Osmanlı'dan gelen geleneklerimizi yaşatmak, bu şehre özgü manevi atmosferi korumak bizim için çok önemli. Her sokak, her köşe, her ev, bu tarihi mirası taşır. Göynük'ün sokaklarında yürüdüğünüzde, geçmişin izlerini ve Osmanlı'nın izlerini hissedebilirsiniz. Biz de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.