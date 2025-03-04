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        Göynük'ün geleneksel iftar sofraları, misafirlere yöresel zenginliği yaşatıyor

        ZAFER GÖDER/ELİF SARIHAN - Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Bolu'nun Göynük ilçesinde Osmanlı'nın izlerini taşıyan konak ve evlerde hazırlanan geleneksel iftar sofraları, ramazanın manevi atmosferinde tarihi ve doğayı teneffüs eden misafirlerine yöresel lezzetleri de sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:52
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        Göynük'ün geleneksel iftar sofraları, misafirlere yöresel zenginliği yaşatıyor
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        ZAFER GÖDER/ELİF SARIHAN - Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Bolu'nun Göynük ilçesinde Osmanlı'nın izlerini taşıyan konak ve evlerde hazırlanan geleneksel iftar sofraları, ramazanın manevi atmosferinde tarihi ve doğayı teneffüs eden misafirlerine yöresel lezzetleri de sunuyor.

        Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakların yanı sıra Akşemseddin Türbesi ile kültür, tarih ve dini turizmde ön plana çıkan Göynük, barındırdığı göller ve doğasıyla da ilgi görüyor. Sosyal hayat ve günlük yaşamda Osmanlı geleneklerinin sürdürüldüğü ilçe, ramazanda kurulan geleneksel iftar sofralarıyla tarihi kimliğini yaşatıyor.

        İlçe sakinlerinin misafirlerine verdiği önemi ve değeri göstermek için 11 çeşit yemek ve içeceğin servis edildiği iftar sofrasında, yöreye ait peynirlerin de bulunduğu kahvaltılıkla başlayan sunumda, düğün çorbası, et yemeği, etli bamya, etli sarma, su böreği, nohutlu pilav, yöresel şerbetli ve sütlü tatlılar ile hoşaf servis ediliyor.

        Bakır sahanlarda ve belirli sırayla ikram edilen yemeklerden tadan ramazan sofralarının misafirleri, Göynük'ün tüm güzelliklerini bir arada yaşamanın memnuniyetiyle ilçeden ayrılıyor.

        - "Yöresel menümüz belirli sıraya göre servis ediliyor"

        Belediye Başkanı Ali Oral, AA muhabirine, tarihi dokuyu her yönüyle korumaya devam ettikleri Göynük'ün, Osmanlı'dan bugüne manevi değerlerini ve geleneklerini yaşattığını söyledi.

        İftar sofralarının da bu geleneğin önemli parçası olduğunu aktaran Oral, "Yöresel menümüz belirli sıraya göre servis ediliyor ve nesilden nesle aktarılıyor. Göynük, sadece yemekleriyle değil, tarihi dokusuyla da büyüleyici bir şehir." dedi.

        Oral, tarihi doku, Osmanlı'dan kalan eserler ve günlük yaşam tarzıyla da Osmanlı geleneklerinin devam ettirildiğini belirterek, "Osmanlı'dan gelen geleneklerimizi yaşatmak, bu şehre özgü manevi atmosferi korumak bizim için çok önemli. Her sokak, her köşe, her ev, bu tarihi mirası taşır. Göynük'ün sokaklarında yürüdüğünüzde, geçmişin izlerini ve Osmanlı'nın izlerini hissedebilirsiniz. Biz de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Göynük'ün, kültürel mirası, geleneksel mutfağı ve maneviyatıyla keşfedilmeyi bekleyen hazine olduğunu dile getiren Oral, herkesi bu güzel atmosferde huzur içinde ramazan geçirmek için ilçeye davet etti.

        - "Misafirlerimiz sırayla gelen bu özel lezzetlere hayran kalıyor"

        İlçede butik otel ve restoran işletmeciliği yapan İlknur Ölmez, 8 yıldır misafirlerine bu özel lezzetleri sunduğunu söyledi.

        Geleneksel olarak evlerinde hazırladıkları iftar sofralarını, ilçeye gelen turistlerin de deneyimlemesi için işletmesinde sunduğunu anlatan Ölmez, bu geleneğin Osmanlı'dan bu yana değişmeden sürdüğünü kaydetti.

        Ölmez, Göynük'te ister evde ister lokantalarda iftar yapılsın mutlaka bu menünün bulunduğuna değinerek, "Yemeklerimizin belli bir sırası vardır ve asla şaşmaz. Misafirlerimiz sırayla gelen bu özel lezzetlere hayran kalıyor. En çok şaşırdıkları şey, bakır sahanlarla sunulan yemeklerin bolluğu. Hatta bazıları, en lüks restoranlarda bile böyle menüyle karşılaşmadıklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.

        Göynük'ü ziyaret eden Ayşe Yaşar da tarihi kentin huzurlu atmosferinden ve iftar sofralarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İstanbul’dan geldiğini ama Göynük'te yaşamayı tercih edebileceğini söyleyen Yaşar, "Göynük'ün sakinliği, iftar sofralarının zenginliği, her şey Osmanlı'yı hatırlatıyor. İftarın manevi hissiyatı burada bambaşka. Geleneksel sunum, sıcak atmosfer ve lezzetler bizi adeta geçmişe götürdü." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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