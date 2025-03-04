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        Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:59
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        Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi dondu.

        Aladağ Yaylası'nda bulunan ve tam dolduğunda Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğüne ulaşan göletin yüzeyi, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Buz tabakasıyla kaplanan göl ve yakınındaki cami güzel görüntü oluşturdu.

        Yüzeyi buzla kaplanan gölet ile çevredeki kış manzaraları havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

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