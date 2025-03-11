Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı

Bolu'da havaların ısınmasıyla Sarıalan Yaylası'nda çiğdemler çiçek açtı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda yüksek kesimlerde kışın etkisi kısmen devam ederken, alçak kesimlerde bahar havası hissedilmeye başlandı.

Havaların ısınmasıyla açan mor ve sarı renkteki çiğdemler, güzel görüntü oluşturdu.

Yaylaya gelenler, hem oturup izleyerek hem de fotoğraf çekerek güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Bölgede çiğdemlerin açmasıyla oluşan görüntü dron kamerasıyla kaydedildi.

Arkadaşlarıyla Sarıalan Yaylası'na gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Atalar, AA muhabirine, hep ismini duyduğu yaylayı görmek istediğini belirterek, "Gerçekten çok güzelmiş. Fotoğraf ve video çekiyorum. Bolu, doğasevenler için güzel bir yer. Kamp yapmak isteyenlerin gelmesi gereken bir yer Bolu." diye konuştu.