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        Bolu'da trafik denetimi yapıldı

        Bolu'da trafik ekipleri, D-100 kara yolunda kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:38
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        Bolu'da trafik denetimi yapıldı
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        Bolu'da trafik ekipleri, D-100 kara yolunda kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun Bolu kesiminde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, rutin denetimlerinin yanı sıra kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

        Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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