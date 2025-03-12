Bolu'da trafik denetimi yapıldı
Bolu'da trafik ekipleri, D-100 kara yolunda kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Bolu'da trafik ekipleri, D-100 kara yolunda kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun Bolu kesiminde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, rutin denetimlerinin yanı sıra kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.
Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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