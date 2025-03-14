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        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan açıklama

        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:22
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        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan açıklama
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan açıklama yapıldı.

        Gentaş AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan "özel durum" açıklamasında, şirketin Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Wermodin üretim tesislerinin çatısında 13 Mart'ta yangın meydana geldiği belirtildi.

        Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiği, acil durum eylem planı devreye alınarak ilgili ekiplerin gerekli önlemleri aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öncelikle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirmek isteriz. Yangının meydana geldiği Wermodin tesisinde yalnızca hasar oluşmuş olup operasyonel süreçler üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

        Şirketimiz, yangına ilişkin sigorta poliçeleri kapsamında gerekli işlemleri başlatmış olup süreci yakından takip etmektedir. Üretim süreçlerinde aksama yaşanmaması için gerekli tüm önlemler hızla alınmaktadır. Özellikle laminat tesisimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, üretim planlandığı şekilde yarın sabah itibarıyla devam edecektir."

        - Olay

        Mengen ilçesinin girişindeki Beşler Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye il merkezi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışması yürütülmüştü.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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