Bolu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
Bolu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Bolu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokakta aralarında alacak-verecek meselesi bulunan E. Ö. (35) ile A. Ç. sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A. Ç. yanında bulunan tabanca ile E. Ö’ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tabancadan çıkan kurşunlarla göğsünün yaralanan E. Ö. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan A. Ç. polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan E.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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