Bolu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A. Ç. yanında bulunan tabanca ile E. Ö’ye ateş etti.

Bolu'da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

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