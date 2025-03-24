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        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:50
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        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Uzunçam köyünde Kemal A'ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki odunluk ve ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında, ev, odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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