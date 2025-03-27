Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden Hakan Y. idaresindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli viyadük mevkisinde aynı yönde ilerleyen Zeki K'nin kullandığı 34 KMD 299 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre ulaşım aksadı. Trafik, hasarlı araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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