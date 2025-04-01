Bolu'da asayiş

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin huzur ve güvenliğinin temini için çalışma yürütüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda 24-30 Mart tarihlerinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 6 operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi, 1 zanlı tutuklandı. Aramalarda 70,21 gram sentetik uyuşturucu, 16,94 gram esrar, 11 sentetik ecza hap 6 sentetik uyuşturucu emdirilmiş madde ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında yapılan 1511 uygulamada 38 bin 369 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde hız ihlalinden 2 bin 657 araç ve sürücüye, periyodik muayenesini yaptırmamaktan 223 araca, emniyet kemeri kullanmamaktan 242 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 62 sürücüye, zorunlu mali sigortası bulunmamaktan 34 araca toplam 11 milyon 482 bin 514 lira para cezası kesildi. 227 araç ise trafikten men edildi.

Asayiş suçlarla mücadele kapsamında 82 olayın şüphelisi yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 20 kişi de yakalandı.