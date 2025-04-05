Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çaydurt-Yuva köyü yolu üzerinde M.Y. idaresindeki 14 ACP 273 plakalı traktör ile karşı yönden gelen G.G. yönetimindeki 14 GG 281 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yusuf Ö. yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yusuf Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan traktör sürücü M.Y, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.
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