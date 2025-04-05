Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çaydurt-Yuva köyü yolu üzerinde M.Y. idaresindeki 14 ACP 273 plakalı traktör ile karşı yönden gelen G.G. yönetimindeki 14 GG 281 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yusuf Ö. yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yusuf Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Kazadan sonra olay yerinden kaçan traktör sürücü M.Y, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Tartışma hastanede bitti
        Tartışma hastanede bitti
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bolu'da sahipsiz hayvanların yaşam ala...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bolu'da sahipsiz hayvanların yaşam ala...
        Bolu'da korkuluklara çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu
        Bolu'da korkuluklara çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu
        Bolu'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı
        Bolu'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yapıldı