Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.
Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Zaman zaman oluşan hasarlı trafik kazaları nedeniyle yavaşlayan trafik bir süre sonra normale dönüyor.
Karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.
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