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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:49
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.

        Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Zaman zaman oluşan hasarlı trafik kazaları nedeniyle yavaşlayan trafik bir süre sonra normale dönüyor.

        Karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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