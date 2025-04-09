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        Bolu Valisi Aydın, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutladı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:36
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        Bolu Valisi Aydın, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutladı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aydın mesajında, ülkenin huzur ve güvenliğinin tesisi, emniyet ve asayişin temini için her şartta fedakarca ve olağanüstü gayretle çalışan Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutladığını belirtti.

        Polis teşkilatının, devletin bekasına yönelik her türlü tehdit karşısında sergilediği duruş, suç ve suçluyla kararlılıkla mücadelesiyle halka güven verdiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye Yüzyılı"nda da köklü geçmişi, birikimi ve güçlü duruşuyla milletin emniyet kalesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Aydın, görevini büyük sorumluluk bilinciyle yerine getiren, gerektiğinde canı pahasına kamu düzenini koruyan kahraman polislerin bu ulvi mücadelesinin, milletin gönlünde daima müstesna bir yer edindiğini anlatarak, "Bu anlamlı gün vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan tüm emniyet mensuplarımıza, bekçilerimize ve teşkilatımızın her kademesindeki personelimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; görev başında şehadete eren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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