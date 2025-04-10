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        Bolu'da öğrenciler "polis çocuğu" olmayı videoyla anlattı

        Bolu'da polis memurlarının çocukları, hazırlanan videoda yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:55
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        Bolu'da öğrenciler "polis çocuğu" olmayı videoyla anlattı
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        Bolu'da polis memurlarının çocukları, hazırlanan videoda yaşadıklarını anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla "polis çocuğu olmak" temasıyla video hazırlandı.

        Anne ve babaları polis memuru olan Canip Baysal İlkokulu öğrencileri, yaşadıklarını videoda anlattı.

        Telsiz sesine aşina olduklarını belirten çocuklar, "Polis çocuğu olmak, vatan sevgisini kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğrenmektir. Polis çocuğu olmak, siren sesi duyulduğunda herkes tedirgin olurken acaba 'babam mı geçiyor' diye heyecanla beklemektir. Akrabalardan uzak, onları sadece bayramdan bayrama görebilen bir hayat yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

        Videonun sonunda ellerindeki balonları anne ve babalarıyla gökyüzüne bırakan çocuklar, "Polis çocuğu olmak, her sabah bir kahramanı uğurlamaktır. Belki biraz erken büyümek ama yüreğinde taşıdığı sevgiyle gurur duymaktır. Çünkü polis çocuğu olmak, sadece bir kimlik değil, aynı zamanda yüreğe işlenmiş bir vatan nöbetidir." şeklinde konuştu.

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