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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:12
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Otoyolun ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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