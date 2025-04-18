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        Bolu'da bağımlılık düzeylerini öğrenmek isteyenler test yaptırdı

        Bolu'da Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenlere test yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:34
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        Bolu'da bağımlılık düzeylerini öğrenmek isteyenler test yaptırdı
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        Bolu'da Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenlere test yapıldı.

        Yeşilay Bolu Şubesince tütün, alkol, kumar, madde ve internet bağımlılıkları konusunda bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, Yeşilayın çalışmaları ile bağımlılıklar hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

        Etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeylerini öğrenmek isteyenlere testi yapıldı, bağımlılıktan nasıl kurtulabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

        - "Önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yürütüyoruz"

        Yeşilay Bolu Şube Sorumlusu Ebru Buket Eke, AA muhabirine, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Kendilerine başvuranlara psikososyal destek vererek bağımlılıktan kurtulmaları ve sonrasında günlük yaşama adapte olabilmeleri için destek olduklarını anlatan Eke, "Bağımlı bireylere ücretsiz destek sağlıyoruz. En önemli noktalardan biri de gizlilik esası. Bizden alınan danışmanlık, üçüncü bir kurum ya da şahısla paylaşılmıyor." diye konuştu.

        Eke, bugün de farkındalık oluşturmak adına bağımlılık testi yaptıklarını dile getirerek, "Bağımlılık testlerimizi, teknoloji, alkol ve sigara üzerine yaptık. Bu bizim resmi internet sitemizde yer alan bir testtir. Oradan da çıkan sonuçlara göre bireylere yönlendirmeler yaptık. Testten güzel dönüşler aldık. Şu ana kadar yaptığımız testlerde 'yüksek bağımlılık' düzeyi çıkmadı. Ancak böyle durumda olanlar varsa da danışmanlık merkezlerimize bekleriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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