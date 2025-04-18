Bolu'da bağımlılık düzeylerini öğrenmek isteyenler test yaptırdı

Bolu'da Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenlere test yapıldı.

Yeşilay Bolu Şubesince tütün, alkol, kumar, madde ve internet bağımlılıkları konusunda bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, Yeşilayın çalışmaları ile bağımlılıklar hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeylerini öğrenmek isteyenlere testi yapıldı, bağımlılıktan nasıl kurtulabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

- "Önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yürütüyoruz"

Yeşilay Bolu Şube Sorumlusu Ebru Buket Eke, AA muhabirine, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Kendilerine başvuranlara psikososyal destek vererek bağımlılıktan kurtulmaları ve sonrasında günlük yaşama adapte olabilmeleri için destek olduklarını anlatan Eke, "Bağımlı bireylere ücretsiz destek sağlıyoruz. En önemli noktalardan biri de gizlilik esası. Bizden alınan danışmanlık, üçüncü bir kurum ya da şahısla paylaşılmıyor." diye konuştu.